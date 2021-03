Bolivia: ex presidente Anez su mandato di arresto, "è iniziata persecuzione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha commentato il mandato di arresto emesso oggi dalla magistratura boliviana nei confronti suoi e di cinque suoi ex ministri come partecipi responsabili di un presunto colpo di Stato affermando che rappresenta "l'inizio della persecuzione politica" e il ritorno a pratiche "dittatoriali", da parte del partito di governo, il Movimento politico al socialismo (Mas) dell'ex presidente Evo Morales e dell'attuale presidente, Luis Arce. "La persecuzione politica è iniziata. Il Mas ha deciso di tornare allo stile dittatoriale. E' un peccato perché la Bolivia non ha bisogno di dittatori, ha bisogno di libertà e soluzioni", ha scritto in un messaggio su Twitter. Il mandato di arresto nei suoi confronti, secondo quanto riporta la stampa boliviana non è stato ancora eseguito. (segue) (Brb)