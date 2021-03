Usa: somministrati oltre 100 milioni di vaccini contro il coronavirus nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 101 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate negli Stati Uniti. E’ quanto rilevano i dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Da ieri sono state somministrate più di 2,9 milioni di dosi, un nuovo record giornaliero. Secondo i Cdc sono state somministrate per l’esattezza 101.128.005 dosi, circa il 76 per cento delle 133.337.525 dosi erogate. Più di una persona su dieci negli Stati Uniti - circa 35 milioni di persone - è ora completamente immunizzata e circa una persona su cinque- quasi 66 milioni di cittadini- ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. L’obiettivo di somministrare 100 milioni di dosi nei primi cento giorni di mandato era una delle promesse fatte dal presidente Usa, Joe Biden, dopo il suo insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso.(Nys)