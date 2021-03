Usa: commissione Esteri Camera considera abrogazione legge di guerra del 2002

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa ha intenzione di esaminare " nelle prossime settimane" un progetto di legge per abrogare l'Autorizzazione all'uso della forza militare del 2002 (Aumf), la risoluzione congiunta del Congresso - divenuta legge il 18 settembre 2001 - che autorizzò l'uso delle forze armate statunitensi contro i responsabili degli attacchi dell'11 settembre a New York e Washington. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". "Dato che l'Aumf del 2002 non è necessaria per le operazioni militari in corso, non vi è alcun motivo per lasciarla in vigore", ha detto il presidente della commissione, Gregory Meeks. "Ho intenzione di presentare un disegno di legge in commissione nelle prossime settimane per abrogarla", ha aggiunto. Già l'anno scorso la Camera ha votato a favore per l'abrogazione dell'Aumf del 2002, ma la legge non è mai stata ripresa dal Senato, all'epoca controllato dai repubblicani.(Nys)