Business news: polacca Orlen firma contratto per la fornitura di greggio da Exxon Mobil

- La società polacca Pkn Orlen riceverà greggio dalla statunitense Exxon Mobil. Lo rende noto il portale "Business Insider Polska", che informa della firma di un contratto per la fornitura di circa un milione di tonnellate di petrolio greggio nel corso di un anno. Orlen è la prima compagnia petrolifera polacca a fare un simile acquisto dagli Usa nel quadro di un contratto a termine. "In linea con gli annunci fatti continuiamo il processo di diversificazione delle forniture di greggio, allargando il nostro portafoglio con volumi aggiuntivi di materia prima dagli Stati Uniti. Dall'inizio la nostra priorità è stata e continua ad essere il costante e stabile approvvigionamento di tutte le raffinerie del gruppo Orlen e, conseguentemente, l'ininterrotta fornitura di combustibili alla regione", si legge in un comunicato della società firmato dal suo presidente, Daniel Obajtek. "Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo potenziato con successo le relazioni con i maggiori produttori mondiali, ivi inclusa Saudi Aramco, e ci siamo assicurati nuovi percorsi di approvvigionamento, per esempio dall'Africa occidentale. In questo modo abbiamo accresciuto anche la sicurezza energetica dell'intera regione, limitando la dipendenza da un unico fornitore", si continua nel comunicato. Il greggio oggetto del contratto è il West Texas Intermediate (Wti), che "si caratterizza per ottimi parametri relativi a densità e contenuto di zolfo". (Vap)