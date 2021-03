Business news: Francia, a gennaio produzione industriale a + 3,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2021 la produzione industriale in Francia è aumentata del 3,3 per cento su base mensile. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il livello resta dell'1,7 per cento al di sotto di quello registrato a febbraio dello scorso anno, ultimo mese prima dell'inizio della prima serrata contro il coronavirus. A gennaio "la produzione non ha ritrovato il livello di febbraio 2020 nella maggior parte dei settori industriali", fa sapere l'Insee. (Frp)