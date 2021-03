Business news: Thyssenkrupp taglia altri 750 posti nella siderurgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp taglierà altri 750 posti di lavoro nella produzione e nell'amministrazione del settore siderurgia, oltre i tremila già decisi in una ristrutturazione del personale che dovrà essere completata entro l'anno di esercizio 2022-2023. La decisione è stata approvata dai sindacati, che hanno concluso il relativo accordo con la dirigenza del gruppo. L'intesa è stata definita “un passo importante nella giusta direzione” dal direttore finanziario di Thyssenkrupp, Klaus Keysberg. Inoltre, per il dirigente l'accordo rappresenta “una pietra miliare sulla strada per una possibile indipendenza della divisione acciaio” del conglomerato. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la ristrutturazione del personale contribuirà a limitare i danni causati dalla crisi del coronavirus. Secondo Keysberg, “questo è un prerequisito per rendere la divisione acciaio sostenibile per il futuro”. La siderurgia è il cuore storico di Thyssenkrupp, fondata nel 1811 come acciaierie Krupp. Tuttavia, il settore è in difficoltà come l'intero conglomerato. Nell'anno di esercizio concluso a settembre 2020, il comparto siderurgico ha subito una perdita operativa di circa 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, tra ottobre e dicembre scorso, gli ordini sono aumentati del 17 per cento. Nei piani di Thyssenkrupp, la siderurgia potrebbe rimanere nel conglomerato o essere oggetto di un'offerta pubblica iniziale. (Geb)