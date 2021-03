Commercio: Astorre (Pd), Raggi al capolinea perde maggioranza su licenze ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, in una nota dichiara: "Sulle licenze degli ambulanti Virginia Raggi oggi ha perso la sua maggioranza in aula. Passa, infatti, la mozione che chiedeva, alla giunta, di non applicare la Bolkestein per bloccare le licenze, come avrebbe voluto Raggi, e di seguire, invece, la legge dello Stato. Ora la sindaca prenda atto dell'indirizzo dato dall'Aula e, soprattutto, ci faccia capire come pensa di andare avanti a governare Roma, senza una vera maggioranza che la supporti". "Inoltre - prosegue Astorre - voglio condannare lo spettacolo indecoroso a cui si è assistito oggi nell'aula Giulio Cesare. Trovo infatti inammissibile che il capogruppo del M5s in campidoglio, Giuliano Pacetti, e il consigliere Paolo Ferrara, abbiano occupato la postazione del presidente De Vito cercando di impedire la votazione. Questi atti antidemocratici devono essere condannati con fermezza. Raggi dia risposte e capisca che ormai è al capolinea", conclude. (Com)