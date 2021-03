Hong Kong: dopo riforma elettorale Paesi G7 esortano Cina a porre fine a “oppressione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 esprimono “grave preoccupazione” per quella che definiscono come la decisione da parte della Cina “di erodere gli elementi democratici del sistema elettorale di Hong Kong” e chiedono pertanto che le autorità di Pechino pongano fine “all’oppressione” sull’ex colonia britannica. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto, condiviso dal ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, sul suo profilo Twitter. Per i capi della diplomazia dei Paesi che compongono il G7 – ossia Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti - la recente decisione di cambiare il sistema elettorale di Hong Kong costituisce la prova che le autorità cinesi erano “determinate a eliminare le voci e le opinioni dissidenti” nell’ex colonia. "Chiediamo alla Cina e alle autorità di Hong Kong di ripristinare la fiducia nelle istituzioni politiche e di porre fine all'oppressione ingiustificata di coloro che promuovono i valori democratici e la difesa dei diritti e delle libertà”, conclude la nota. (segue) (Rel)