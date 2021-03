Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto Anvisa ha concesso la registrazione definitiva del vaccino contro la Covid-19 sviluppato dalla società farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'università britannica di Oxford. La concessione della registrazione è stata annunciata dal responsabile medicinali e prodotti biologici dell'agenzia di regolamentazione, Gustavo Mendes in una conferenza stampa. "Il vaccino era già stato autorizzato per uso emergenziale in Brasile lo scorso gennaio, ma ora con la registrazione crediamo di poter passare a una fase successiva e accelerare sulla produzione qui in Brasile. Questo riconoscimento rappresenta una maggiore autonomia e un maggiore accesso al vaccino", ha detto Gustavo Mendes. (segue) (Brb)