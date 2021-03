Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino AstraZeneca è già distribuito in Brasile e la finalizzazione della produzione avviene presso i laboratori della Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz). Tuttavia in Brasile si svolge solo la fase di confezionamento del vaccino il cui principio attivo è prodotto in India, presso il laboratorio Serum Institute, e inviato in Brasile. Altro vaccino attualmente in uso in Brasile in via emergenziale è il CoronaVac, prodotto dall'industria cinese SinoVac. Anche in questo caso avviene in Brasile solo la finalizzazione della produzione, presso i laboratori dell'Istituto Butantan. Il principio attivo è prodotto in Cina. (segue) (Brb)