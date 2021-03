Usa: sondaggio, 65 per cento cittadini approva gestione pandemia presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 65 per cento dei cittadini statunitensi approva il lavoro svolto dal presidente Joe Biden e dalla sua amministrazione nel combattere la pandemia di Covid-19. Lo rileva un nuovo sondaggio condotto da HarrisX per il quotidiano "The Hill". La rilevazione, effettuata tra il 5 e l'8 marzo, segna un aumento di 1 punto percentuale rispetto a un sondaggio analogo svolto tra il 12 e il 15 febbraio. Il 35 per cento degli intervistati dichiara invece di disapprovare il lavoro di Biden. (segue) (Nys)