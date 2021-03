Business news: Russia, Trubnaja Metallurghicheskaja Kompanija acquista l'86,54 per cento delle azioni di ChTPZ

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande produttore russo di condutture per l'industria petrolifera e del gas, Trubnaja Metallurghicheskaja Kompanija, ha acquistato l'86,54 per cento delle azioni del gruppo Cheljabinskij truboprokatnyj zavod (ChTPZ). È quanto si apprende da un comunicato congiunto. Il valore della transazione ammonterà a 84,2 miliardi di rubli (957,53 milioni di euro). Dalle società sono state ricevute tutte le approvazioni necessarie per l'accordo, in particolare quella del Servizio federale antimonopolio. (Rum)