Business news: Francia, a gennaio calato del 40 per cento su base annua il numero di aziende fallite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio in Francia il numero di aziende fallite è calato del 40 per cento su base annua. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla Banca di Francia. In totale sono 29.899 le società costrette a chiudere, contro le 49.934 di gennaio 2020. "Questo calo non indica una riduzione del numero di aziende in difficoltà", ha spiegato la Banca di Francia in un comunicato. Il calo si registra in tutti i settori, anche se quello più importante riguarda l'edilizia (-46 per cento), il trasporto (-44,8 per cento) e l'industria (-40,4 per cento). La Banca di Francia prevede nel 2021 un calo del numero di fallimenti del 43,2 per cento che interesserà 27.946 aziende. (Frp)