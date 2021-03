Alitalia: Lupo (M5s), giusto fare presto ma compagnia parta per davvero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il sindaco Montino per aver organizzato un evento mediatico attraverso il consiglio comunale di Fiumicino, per attirare giustamente l'attenzione sul dossier Alitalia, come Comune che accoglie l'hub della compagnia e svariati lavoratori legati direttamente ed indirettamente ad essa e all'aeroporto". Lo afferma la senatrice Giulia Lupo (M5s). "Da questo consiglio comunale pubblico emerge che si sarebbe perso tempo, che la compagnia di bandiera debba nascere velocemente, che non si può parlare certamente di soli 40 aeromobili e che si devono fare anzi i nuovi ordini di flotta velocemente - aggiunge -. Inoltre, è emersa la necessità di affrontare a muso duro la Commissione europea e rivedere le regole dell'intero sistema del trasporto aereo, per cui ricordo la riforma a mia prima firma già emendata in ottava commissione del Senato. Ma, nel frattempo, alcuni soggetti parlano di bloccare la partenza di Ita. Qualcuno addirittura sostiene che Ita non avrà a disposizione il capitale previsto o che sia tutto un bluff per liquidare la compagnia". (Com)