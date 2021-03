Bolivia: ex presidente Mesa su ordine d'arresto contro Anez, è persecuzione politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura boliviana ritiene che esista un concreto "pericolo di fuga" in quanto "gli imputati hanno un flusso migratorio attivo, come evidenziato nel certificato di immigrazione". Un fatto che "dimostra la facilità che hanno a lasciare il paese, il che rende concreto questo rischio procedurale", indica il documento. La decisione di procedere con gli arresti si fonda inoltre sul "rischio di ostruzione del processo", tenendo conto che "al momento il Pubblico Ministero non ha accumulato prove documentali riguardanti il caso volte a stabilire le circostanze e le persone che hanno partecipato direttamente e indirettamente alla riunione del 10 novembre 2019 in cui sono state chieste le dimissioni del presidente Evo Morales". (Brb)