Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (8)

- Trattative inoltre sono in corso per gli altri vaccini. Quanto al Covaxin, sviluppato dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech, non è stata ancora presentata formale richiesta per l'autorizzazione all'uso emergenziale. L'Anvisa ha fissato un incontro con la Precisa Medicamentos azienda specializzata "nell'importazione e nell'acquisto di farmaci ad alto costo per soddisfare le esigenze del consumatore brasiliano da qualsiasi parte del Brasile", come recita il sito internet, il prossimo 15 marzo. "Abbiamo completato l'ispezione di certificazione delle buone pratiche la scorsa settimana, ma non abbiamo ancora il risultato". Qualora approvato dall'Anvisa, arriverebbe prima al servizio sanitario privato. L'Associazione brasiliana di cliniche vaccinali (ABCVac) ha infatti reso noto di aver concluso lo scorso 29 gennaio un contratto per l'acquisto di 5 milioni di dosi del vaccino della Bharat Biotech. Il Covaxin ha incassato l'autorizzazione all'uso di emergenza in India il 3 gennaio ed è attualmente nella terza fase dei test sull'uomo. Il vaccino, per la cui applicazione sono necessarie due dosi, è prodotto nel paese asiatico dall'istituto Serum. (segue) (Brb)