Usa: Schumer chiede dimissioni Cuomo, “ha perso la fiducia dei suoi partner”

- Il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha chiesto le dimissioni del governatore di New York, Andrew Cuomo. “Affrontare e superare la crisi del Covid richiede una leadership sicura e forte. In seguito alle molteplici e credibili accuse di molestie il governatore Cuomo ha perso la fiducia dei suoi partner e della gente di New York, dovrebbe dimettersi", afferma il leader dem in una nota congiunta con la senatrice Kirsten Gillibrand. Schumer è uno dei massimi esponenti della leadership democratica, nonché Senatore eletto proprio nella circoscrizione di New York. (segue) (Nys)