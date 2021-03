Commercio: De Vito (M5s), dare esecuzione a mozione e applicare legge nazionale, resto è aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito scrive: "L'Assemblea capitolina approva la mozione per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sino al 2032. L'Assemblea capitolina ha approvato quest'oggi la mozione che prevede di applicare il D.L. n. 34 del 19/05/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) emanato dal Governo Conte bis, convertito con legge n. 77 del 17/07/2020 dalla maggioranza giallorossa (e dunque anche dal M5s), norma che prevede la proroga delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sino al 2032". "La mozione - aggiunge De Vito - è stata approvata con 17 voti su 17 ed è stata trattata nell'ultima mezzora del consiglio convocato dalle ore 14 alle ore 19, esattamente come obbligatoriamente previsto dall'art. 58 del regolamento dell'Assemblea capitolina. Ora si dia esecuzione alla mozione e si applichi la legge nazionale approvata dal Governo Conte e dal M5s in Parlamento, su cui allo stato non è intervenuta alcuna declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. Tutto il resto è aria". (Rer)