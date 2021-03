Commercio: Cavallari (Misto), passa mozione anti-Raggi, presto bis in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio, capogruppo del Misto, Enrico Cavallari, in una nota commenta il voto in Aula Giulio Cesare sugli ambulanti. "In Consiglio comunale è passata questa sera la mozione anti-Raggi sugli ambulanti: l’aula ha dato l’ok contro lo stop al rinnovo delle concessioni di posteggi per gli operatori su suolo pubblico. Bene! Presto faremo il bis alla Pisana dove ho già protocollato la mozione affinché Zingaretti si attivi con tutti gli atti necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali sul rinnovo delle concessioni e per tutelare i diritti degli attuali concessionari e di tutti i lavoratori del settore". "La Regione deve impegnarsi anche affinché il Mise prenda provvedimenti sulla vicenda, garantendo uniformità di trattamento dei lavoratori su tutto il territorio nazionale", conclude Cavallari. (Com)