- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene a una iniziativa di collaborazione tra Retake Roma e Roma Capitale.Roma, via Carlo Fadda, fronte civico 133 (ore 11:30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'apertura al pubblico del Parco Villa di Faonte.Roma, via delle Vigne Nuove-fronte via Rodolfo Valentino (ore 16)VARIE- Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco incontra i percettori di reddito di cittadinanza partecipanti ai progetti "Puc" del Comune. Partecipano l'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, il consigliere comunale Alessandro D'Amico e il coordinatore di Protezione civile Valentino Arillo.Civitavecchia, piazzale Guglielmotti (ore 11)- Presidio promosso da Caio, comunità per le autonome iniziative organizzate.Roma, Villa Lazzaroni (ore15)(Rer)