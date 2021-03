Usa: Biden, con pacchetto di aiuti creati 7 milioni di nuovi posti di lavoro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che "quest'anno saranno creati 7 milioni di nuovi posti di lavoro" grazie all’approvazione del piano anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari, approvato dal Congresso e firmato ieri dall’inquilino della Casa Bianca. Parlando dal giardino delle rose della residenza presidenziale, il capo dello Stato ha aggiunto che grazie al pacchetto di aiuti "la povertà infantile sarà dimezzata". L’iniziativa sarà cruciale per "ricostruire la spina dorsale del Paese", ha dichiarato ieri lo stesso Biden, dopo aver siglato la legge nello Studio ovale della Casa Bianca. "Nelle settimane in cui questo disegno di legge è stato discusso, è stato chiaro che una maggioranza schiacciante" dei cittadini Usa ha dimostrato di "sostenere con forza il piano di salvataggio”, ha affermato Biden. Per poi aggiungere che “con l'approvazione finale del piano alla Camera dei rappresentanti, le loro voci sono state ascoltate”. Mercoledì 10 marzo la Camera dei rappresentati degli Stati Uniti ha approvato con 220 voti favorevoli il piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari messo a punto dall’amministrazione Biden.(Nys)