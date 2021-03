Bolivia: ex presidente Mesa su ordine d'arresto contro Anez, è persecuzione politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine di arresto riguarda oltre a Jeanine Ánez, anche gli ex ministri Arturo Murillo, Yerko Nunez, Alvaro Coimbra, Fernando Lopez e Rodrigo Guzman. Quest'ultimo, informa l'agenzia di stampa ufficiale "Abi", sarebbe già stato arrestato nella regione di Beni. Il mandato è stato emesso nel quadro dell'indagine sul presunto colpo di Stato del 2019 che portò alle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales e all'insediamento di Anez, rimasta in carica fino alle elezioni di ottobre del 2020. Secondo quanto si legge nel documento pubblicato dalla stessa Anez sul suo profilo Twitter, le imputazioni nei suoi confronti e dei suoi ex ministri sono quelle di terrorismo, sedizione e associazione a delinquere. (segue) (Brb)