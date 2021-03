Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha firmato un contratto per l'acquisto di 10 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Sputnik V, sviluppato dall'industria farmaceutica russa Unione chimica in collaborazione con l'istituto di ricerca Gamaleya, grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif). Lo ha riferito lo stesso ministero. Secondo gli accordi, il Brasile riceverà 400 mila dosi entro la fine di aprile, 2 milioni alla fine di maggio e le rimanenti 7,6 milioni di dosi a giugno. Il vaccino non è stato ancora approvato dall'Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria (Anvisa). "Per poter utilizzare lo Sputnik abbiamo solo bisogno solo che Unione Chimica richieda il prima possibile ad Anvisa l'autorizzazione per l'uso emergenziale del vaccino", ha dichiarato il direttore esecutivo del ministero, Elcio Franco, lasciando intendere che non ci saranno ostacoli burocratici. L'accelerazione del ministero arriva a 24 ore dall'annuncio da parte del consorzio di governatori degli stati del nordest che, grazie alla legge anti-covid, avevano già chiesto alla casa farmaceutica russa di acquistare 39,6 milioni di dosi del vaccino. (segue) (Brb)