Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (7)

- Nonostante l'approvazione il governo del Brasile non ha ancora disposto l'acquisto del vaccino. L'impasse è causato da alcune clausole del contratto che il governo del Brasile non vuole accettare, tra cui quella in cui Pfizer chiede che il governo si assuma la piena responsabilità giuridica in caso di eventuali cause o processi intentanti per effetti collaterali o problemi causati dal vaccino. Una volontà che il governo ha mostrato di non avere. Tuttavia a seguito di pressioni politiche il governo ha avviato trattative per l'acquisto. (segue) (Brb)