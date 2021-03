Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al vaccino dell'industria farmaceutica statunitense Jansen, del gruppo Johnson & Johnson, è stato avviato il processo di registrazione continua (che permette di consegnare all'Anvisa i risultati di ciascuna fase della ricerca in modo da accelerare l'approvazione finale) a ottobre e si appresta a iniziare nel paese la terza fase di sperimentazione sull'uomo. "Anvisa ha completato la certificazione di buone pratiche di vaccinazione e siamo ora in attesa della presentazione di una domanda per uso di emergenza, prima che sia possibile la registrazione definitiva. Abbiamo programmato un incontro il 16 marzo, in modo da poter fare questa opzione più praticabile", ha spiegato il responsabile medicinali e prodotti biologici dell'agenzia di regolamentazione, Gustavo Mendes. In ultimo, quanto al vaccino dell'industria farmaceutica statunitense Moderna, al momento non è stato avviato nessun contatto. "Non vediamo barriere su questo vaccino, dal momento che è stato autorizzato in Canada, Stati Uniti e Regno Unito, che sono agenzie che condividono le stesse procedure tecniche di Anvisa", ha detto Mendes. (segue) (Brb)