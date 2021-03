Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con meno del 3 per cento della popolazione mondiale, il Brasile concentra il 10,3 per cento dei decessi registrati in tutto il mondo per patologie legate al contagio da nuovo coronavirus. Lo riferisce la Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz) istituzione per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute del Brasile. I dati fanno parte del bollettino dell'Osservatorio Covid-19. "Il mondo ha un totale di 117.573.007 casi confermati e 2.610.925 decessi per Covid-19. Il Brasile è tra i paesi con i peggiori indicatori, con un totale di 11.122.429 casi e 268.370 decessi, che corrispondono rispettivamente al 9,5 per cento e al 10,3 per cento del totale globale, sebbene la sua popolazione corrisponda a meno del 3 per cento della popolazione mondiale", hanno avvertito gli scienziati della Fiocruz. I ricercatori sottolineano inoltre che il Brasile affronta lo scenario peggiore dall'inizio della pandemia e che il paese tuttavia non ha mai ottenuto una riduzione significativa della sua curva di trasmissione (segue) (Brb)