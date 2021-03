Serbia-Kosovo: inviato Usa Palmer, pronti a lavorare con il prossimo governo a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con il prossimo governo che verrà formato in Kosovo. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, in un'intervista concessa ai media di Pristina. "Vorremmo che fosse formato un governo che sia un partner buono e forte degli Stati Uniti. Non abbiamo preferenze nella politica degli altri, lavoriamo con governi che sono usciti da elezioni libere, eque e democratiche", ha osservato Palmer. Alla domanda se Vjosa Osmani sia per gli Stati Uniti una buona scelta come prossimo presidente in Kosovo, Palmer ha detto che si tratta di "una questione di processi politici interni" in Kosovo. (segue) (Alt)