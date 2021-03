Kosovo: partiti accettano invito di Kurti e Osmani per dialogo su governo e presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici del Kosovo hanno risposto positivamente alla richiesta di incontro da parte dei vincitori delle elezioni del 14 febbraio, la presidente ad interim Vjosa Osmani e il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. Sia il Partito democratico del Kosovo (Pdk), che la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) hanno fatto sapere oggi che parteciperanno agli incontri con il probabile nuovo premier Kurti la prossima settimana. L'Aak ha confermato, tramite il portavoce del partito, che il leader dello schieramento Ramush Haradinaj avrà un colloquio con Kurti lunedì attorno alle 13 per analizzare i prossimi passi in vista della formazione del governo e per la scelta del nuovo capo dello Stato. "L'Ldk è sempre stato aperto ai colloqui ed al dialogo. Non ci siamo barricati e non abbiamo tirato gas lacrimogeni o molotov invece di sederci e parlare", ha dichiarato il leader dimissionario dell'Ldk Isa Mustafa. "Il Parlamento è di tutti, non solo di quelli che sono arrivati primi", ha aggiunto. (segue) (Alt)