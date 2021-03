Brasile: allarme Oms, preoccupazione per letalità e trasmissione del virus nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tedros ha poi affermato che la popolazione deve ricevere un "messaggio chiaro dalle autorità sanitarie" sulla situazione del Paese per "sapere come agire". "A partire dal governo, tutti gli interlocutori devono agire seriamente", ha detto. In caso contrario ha affermato che le morti dovrebbero aumentare. Nella stessa conferenza stampa il direttore delle emergenze dell'Oms, Michael Ryan, ha sottolineato, dal canto suo, che dall'ultimo allarme dell'Oms al Brasile, effettuato il 5 marzo, i casi e le morti per Covid-19 sono aumentati ancora di più. "La situazione in Brasile è peggiorata, con un'alta incidenza di casi e un aumento dei decessi in tutto il paese", ha detto Ryan. "Il sistema sanitario è attualmente sotto forte pressione. Molti paesi dell'America Latina si stanno muovendo nella giusta direzione, al contrario del Brasile", ha detto il direttore dell'emergenza. Ryan ha sottolineato che la sua principale preoccupazione è relativa alla diffusione della variante P.1 - identificata per la prima volta a Manaus in Amazzonia - e che si è già diffusa in diversi stati brasiliani e in almeno altri 24 paesi del mondo. (segue) (Brb)