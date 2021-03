Brasile: allarme Oms, preoccupazione per letalità e trasmissione del virus nel paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver osservato a febbraio il secondo numero più alto di decessi mensili dall'inizio della pandemia (30.484) dopo luglio 2020, considerato come picco della prima ondata pandemica nel paese, nel paese si sono anche registrati i quattro record assoluti di morti quotidiane per patologie legate al contagio da nuovo coronavirus il 2 marzo (1.726), il 3 marzo (1.840), il 9 marzo (1.954) e il 10 marzo (2.286). I dati, sostenuti anche da uno studio dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington, indicano che la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva è in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra aprile e maggio, raggiungendo quasi 500.000 vittime a giugno. Ad oggi in Brasile il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia è cresciuto ulteriormente raggiungendo i 5.366 contagi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo, è salito ulteriormente attestandosi a 129,9 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è del 2,4 per cento. (segue) (Brb)