Recovery: lunedì audizione Bonetti in commissioni Bilancio e Affari sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 15 marzo, alle ore 11, le commissione riunite Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari per i deputati e Sala Koch per i senatori, svolgono l'audizione, in videoconferenza, della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in relazione ai contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)