© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 16 marzo, alle ore 12.30, la commissione Affari sociali, presso la Sala della Regina, svolge l'audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le disabilità, Erika Stefani, anche in relazione ai contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)