- Beppe Grillo "è molto contento e fa il tifo affinché io possa andare avanti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista a Teleambiente. Raggi candidata M5s? "Sì, direi di sì. Per me si va avanti", ha aggiunto.(Rer)