Covid: Rezza, situazione peggiorata, incidenza sale

- "Purtroppo questa settimana nel nostro Paese la situazione epidemiologica è andata peggiorando e e l'incidenza è salita a 225 casi per 100 mila abitanti, quindi un valore piuttosto elevato, anche l'Rt è in aumento e si fissa a 1,16, ben al di sopra dell'unità". Lo afferma il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un video in cui commenta i dati della cabina di monitoraggio del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. "Il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è al 31 per cento - sottolinea - quindi al di sopra di quella che viene considerata la soglia critica, ovvero il 30 per cento. Stante la situazione epidemiologica e la diffusione delle varianti anche per accelerare la campagna vaccinale è necessario contenere e mitigare l'andamento dell'epidemia, è necessario anche che i cittadini rispettino dei comportamenti prudenti". (Rin)