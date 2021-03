Lavoro: assessore Lazio a Rieti per convegno organizzato da Spi Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio l'assessore al Lavoro, scuola, formazione, politiche per la ricostruzione e personale, Claudio Di Berardino, ha partecipato al convegno "anziani una ricchezza per il territorio" organizzato dalla Spi Cgil di Rieti e Roma est. In particolare l'assessore si è soffermato sul percorso di legge "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo", proposto in Consiglio regionale a agosto, di cui sono firmatari diversi consiglieri. "Il testo - ha detto l'assessore - mette al centro il riconoscimento del ruolo attivo della persona anziana nella comunità, promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. La proposta di legge si compone di 12 articoli e si pone l’obiettivo non solo di ricondurre a sistema tutti gli interventi che già si attuano nel Lazio, ma di implementarli in una logica di programmazione condivisa e coordinata che valorizzi al massimo i risultati e utilizzi al meglio le risorse finanziarie regionali, nazionali ed europee. Una legge quindi che sostenga nella Regione la realizzazione degli obiettivi e dei valori dell'invecchiamento attivo con un approccio positivo che faccia perno sulle potenzialità delle persone anziane trasformandole da 'peso' a 'risorsa' per sé stessi ma anche per gli altri. Difatti solo rafforzando il contributo degli anziani alla società, e migliorando la loro indipendenza, è possibile preservare la solidarietà tra le generazioni". (segue) (Com)