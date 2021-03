Lavoro: assessore Lazio a Rieti per convegno organizzato da Spi Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge "individua i soggetti ed i diversi ruoli che ciascuno deve svolgere per tale finalità, i campi di intervento, gli strumenti e le risorse. I soggetti attuatori di questa legge sono: la Regione, i Comuni, le Asl, le scuole e le Università, i sindacati e le associazioni di volontariato e promozione sociale. Nella proposta di legge vengono delineate diverse aree in cui può essere promosso l’invecchiamento attivo. Ciascuno di questi ambiti vede la persona anziana, anche con disabilità, sia come promotore-gestore di interventi mirati che come destinatario finale. La formazione permanente, disciplinata all’articolo 4, punta sulla condivisione del patrimonio delle conoscenze con le nuove generazioni. In particolare favorisce il dialogo intergenerazionale; incentiva la mutua formazione anche tra appartenenti a culture differenti; riconosce e promuove il valore della differenza di genere; sostiene le attività delle Università della terza età; valorizza la realizzazione di percorsi di formazione, con il concorso delle imprese e delle Organizzazioni Sindacali, per favorire la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni. Viene inoltre promossa la cooperazione con le Università e i Musei, per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità, da parte delle persone anziane, di tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze e le competenze acquisite nell’arco della vita lavorativa", conclude Di Berardino. (Com)