Giustizia tributaria: Sisto, stop a tempo a ricorsi per somme basse

- "La grande difficoltà della sezione tributaria della Cassazione per gli arretrati corre il serio rischio di farci subire un rimprovero pesante da parte dell'Ue se non offriamo una risposta convincente con un intervento deflattivo numericamente importante, pur necessariamente temporaneo, teso a incidere su un contenzioso ad oggi incontrollabile. In questo senso, oltre che su provvedimenti organizzativi, bisogna riflettere sul fatto che un non secondario numero di controversie, in tutti e tre i gradi di giudizio, ha un valore inferiore ai 20mila euro". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al convegno "L'opportunità del Recovery fund per il contenzioso tributario. Pensare a lungo termine", organizzato da Area democratica per la Giustizia. "L'ipotesi di eliminare per un periodo limitato la possibilità di ricorrere per Cassazione nei casi di contenziosi di così scarsa rilevanza, accompagnata da una contestuale opzione di definizione agevolata, con la conseguente certezza di versamento in favore dell'erario, potrebbe davvero ridurre il flusso verso la Cassazione ed essere un vantaggio, plurimo, per l'economia del Paese. Personalmente, credo che questa scelta, rigorosamente temporanea ed emergenziale, unitamente al potenziamento degli organici ed alla valorizzazione della fase di mediazione, possa essere terapia efficace per restituire al processo tributario una durata costituzionalmente ragionevole", ha concluso.(Com)