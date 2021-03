Campidoglio: Celli (RtR), bruttissima pagina in Aula oggi sulla pelle della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo in Campidoglio della Lista civica RtR, Svetlana Celli, in una nota dichiara: "Che brutta pagina per la città quella offerta dal M5s in Aula Giulio Cesare oggi, o meglio da quel resta del M5s. Il capogruppo contro quel che resta del suo partito e contro tutte le altre forze politiche ha occupato lo scranno del presidente per impedire la votazione di un atto". "Una prova di forza - aggiunge - con cui si è cercato di calpestare le regole della democrazia e i diritti delle forze politiche in Aula, ma che non è servita a impedire l'approvazione della mozione che dà indirizzo alla Giunta di rispettare una legge statale e non applicare la Bolkestein. Ora saremo ben vigili affinché la volontà sovrana dell'Aula venga rispettata dalla sindaca. È triste assistere al logoramento che ogni giorno di più questa maggioranza manda in scena sulla pelle di una città sfinita". (Com)