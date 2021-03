Recovery: mercoledì audizione Carfagna in commissioni Bilancio e Politiche Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 16 marzo, alle 11, le commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), svolgono l'audizione, in videoconferenza, della ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)