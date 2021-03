Campidoglio: Figliomeni (Fd'I), i 5 stelle occupano l'Aula Giulio Cesare mentre città affonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine della consiliatura assistiamo alla deflagrazione della maggioranza cinque stelle quando, nel mentre di una pandemia, la città sta affondando tra turismo crollato, servizi allo sbando e società partecipate sull'orlo del fallimento dopo la cura Raggi". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Siamo molto preoccupati per le prossime importanti votazioni che ci aspettano in Aula - aggiunge - a cominciare dal piano industriale su Ama, dove siamo sicuri la maggioranza non avrà i numeri per votare un provvedimento che, colpevolmente si è deciso di portare a fine consiliatura per usarla a fini elettorali, con lo spettro concreto del fallimento di un'azienda strategica per la città. Confidiamo, purtroppo con poche speranze, in un sussulto di dignità della Giunta Raggi e quindi che prenda atto che la città non può continuare ad essere guidata da incapaci, soprattutto in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo". (Com)