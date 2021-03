© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere M5s Massimo Simonelli, in un tweet commenta quanto avvenuto, oggi, in Aula Giulio Cesare. "Dopo quanto successo oggi - scrive - il presidente Marcello De Vito, piuttosto che espellere il nostro capogruppo Giuliano Pacetti, avrebbe dovuto chiedersi se la sua condotta fosse 'onorevole', come tutti ci aspettiamo che sia, o qualcos'altro". (Rer)