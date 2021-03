Brasile: allarme Oms, preoccupazione per letalità e trasmissione del virus nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom, è tornato a mostrare preoccupazione per la grave situazione della pandemia di nuovo coronavirus in Brasile. "La situazione è molto preoccupante, siamo molto preoccupati. Non solo per il numero di casi, ma per l'aumento del numero di morti", ha detto Tedros nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, stigmatizzando che negli ultimi due giorni i decessi hanno superato quota 2.000. Il direttore dell'Oms si è detto deluso dalla performance brasiliana nella gestione della pandemia dal momento che il sistema sanitario nazionale (Sus), è considerato un modello a livello mondiale. "Speravo che il Brasile potesse ottenere risultati migliori nella gestione delle epidemie grazie al sistema di sorveglianza sanitaria universale", ha detto. (segue) (Brb)