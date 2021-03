Brasile: allarme Oms, preoccupazione per letalità e trasmissione del virus nel paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oms ha sottolineato che la variante è diventata dominante in Brasile e ha peggiorato la situazione. "C'è grande preoccupazione per la letalità e la trasmissione della variante", ha avvertito a sua volta il direttore tecnico dell'Oms, Maria van Kerkhov "Quello che succede in Brasile ha conseguenze a livello mondiale", ha affermato, sottolineando che è molto importante avere un'intensa rete di sequenziamento del genoma in Brasile e sud America. Infine van Kerkhov ha ricordato che, ad oggi, le misure più efficaci per contenere la variante P.1 sono quelle collettive e individuali già presentate alla popolazione. "Quello che sappiamo è che maschere, lavaggio delle mani, misure di controllo e prevenzione contro il coronavirus funzionano anche per la variante P.1", ricordando che i Paesi che hanno adottato seriamente le misure sono riusciti a contenere i casi. (segue) (Brb)