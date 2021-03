Brasile: allarme Oms, preoccupazione per letalità e trasmissione del virus nel paese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema sanitario nazionale (Sus) è al collasso in molte aree del paese. Sempre secondo la Fiocruz, il tasso di occupazione delle Unità di terapie intensive (alla data dell'8 marzo) supera il 90 per cento in 13 stati del paese e in 15 capitali. I ricercatori della Fiocruz hanno pubblicato un'edizione straordinaria del bollettino che segue l'evoluzione della pandemia nel paese per mettere in guardia sull'aggravarsi della situazione, che da febbraio causa record di morti. Il bollettino sottolinea che 25 delle 27 capitali brasiliane hanno un tasso di occupazione al livello considerato una zona di allerta critica, con oltre l'80 per cento dei posti letto occupati. Nella maggior parte di queste città, l'occupazione ha superato il 90 per cento. In particolare si trovano in zona critica le città di Campo Grande (stato di Mato Grosso do Sul) 106 per cento, Porto Alegre (Rio Grande do Sul) 102 per cento, Porto Velho (stato di Rondonia), con un'occupazione del 100 per cento. Non meno allarmanti le condizioni dei centri più noti e in teoria più attrezzati: Brasilia si trova al 97 per cento, Rio de Janeiro al 93 per cento, San Paolo 82 per cento. (segue) (Brb)