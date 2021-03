Commercio: Gasparri (FI), bene De Vito, grillini meritano processo su ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri coordinatore romano di Forza Italia, in una nota dichiara: "Bene ha fatto il presidente del consiglio comunale di Roma De Vito a presentare una mozione che boccia la manovra illegale della Raggi contro il commercio ambulante". "È incredibile che i grillini, che sono la forza di maggioranza - aggiunge - abbiano tentato di impedire il pronunciamento del consiglio comunale occupando l'aula. La maggioranza, o presunta tale, che vuole impedire al consiglio comunale di esprimersi. Bisogna mandare subito a casa un sindaco e un partito che fanno un'azione di questo tipo. Ho chiamato il prefetto per segnalare questa grave violazione. La Raggi e i suoi seguaci meritano un processo. Bisogna difendere il commercio e il commercio ambulante. Ed impedire pronunciamenti illegali della giunta Raggi. Credo che la Procura abbia elementi su cui lavorare". (Com)