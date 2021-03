Covid: Cuppi, irresponsabile racimolare consensi contrapponendo tutela salute e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia da irresponsabili cercare di racimolare consensi contrapponendo la tutela della salute alla tutela del lavoro. Noi dobbiamo seguire chi ci ha dato le indicazioni, cioè la scienza. Io non so in che mondo viva Giorgia Meloni, io da sindaca ascolto e incontro persone che sono preoccupate per la propria salute e per i propri cari che rischiano la vita in ospedale e altre che sono preoccupate di perdere il proprio lavoro e che cercano di tenere aperta la propria attività lavorativa". La presidente del Pd, Valentina Cuppi, ha replicato così a Giorgia Meloni a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)