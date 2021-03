Usa: Schumer, con approvazione piano anti-Covid da 1.900 miliardi “aiuto in arrivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha salutato positivamente l’approvazione del piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi messo a punto dall’amministrazione del presidente, Joe Biden. “E' un giorno meraviglioso per l'America, e abbiamo appena iniziato”, ha detto il leader democratico parlando nel giardino delle rose della Casa Bianca. "Aiuto in arrivo", ha aggiunto Schumer. Intanto una serie di sondaggi pubblicati negli Stati Uniti a 50 giorni dall'insediamento del presidente Usa Joe Biden confermano la popolarità del piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari promosso dall'inquilino della Casa Bianca, e la tenuta del consenso goduto da Biden tra gli elettori. Un sondaggio effettuato da Cbs News attribuisce a Biden un tasso di approvazione del 60 per cento. Altri sondaggi rilevano un tasso di approvazione significativamente inferiore, ma comunque elevato: secondo l'ultima rilevazione di Pew Research, il 54 per cento dell'elettorato Usa approva l'operato di Biden, mentre il 42 per cento disapprova.(Nys)