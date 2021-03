Ferrovie: Fit-Cisl, gruppo si attivi per vaccinare rapidamente lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso da fonti informali dell'istituzione di un presidio sanitario per effettuare tamponi nella sede centrale di Villa Patrizi del gruppo Fs italiane: ci pare un'iniziativa tardiva, che avrebbe avuto molto più senso un anno fa. La priorità ora sono i vaccini". Lo afferma, in una nota, la Fit-Cisl. "Il gruppo Fs italiane - spiega - ha una presenza capillare sul territorio nazionale per cui può e deve attivarsi per vaccinare, tramite la Divisione Sanità di Rfi, tutto il suo personale, quindi sia i lavoratori di esercizio sia gli addetti al backoffice. Le Regioni Lombardia e Veneto si sono già attivate per stipulare accordi che consentano i vaccini nelle aziende. Ci aspettiamo altrettanta prontezza da uno dei più importanti gruppi dei trasporti italiani".(Com)