Libano: lanciato aggiornamento annuale del Piano di risposta crisi 2017-2021

- Il ministro degli Affari sociali e del Turismo uscente del Libano, Ramzi Musharrafieh, e la vice coordinatrice speciale dell’Onu per il Paese, oltre che coordinatrice umanitaria, Najat Rochdi, hanno lanciato oggi l’aggiornamento per il 2021 del Piano di risposta alle crisi in Libano 2017-2021. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. A dieci anni dall’inizio del conflitto in Siria, il governo di Beirut e i suoi partner internazionali e nazionali richiedono 2,75 miliardi di dollari per fornire assistenza umanitaria cruciale alla popolazione colpita dalla crisi siriana e per investire nell’infrastruttura pubblica, nei servizi e nell’economia del Libano. Il piano coinvolge più di 112 organizzazioni partner per dare assistenza a più di 2,8 milioni di persone che vivono nel Paese dei cedri. Gli scopi del piano consistono nel fornire protezione e aiuti immediati a 1,9 milioni tra rifugiati siriani, libanesi poveri e profughi palestinesi; offrire servizi di base a 2,5 milioni di persone; cercare di mitigare gli impatti della crisi siriana sull’economia, le istituzioni e le infrastrutture del Libano. Dal 2011, il piano è stato sostenuto da finanziamenti e donazioni complessivi per 8,807 miliardi di dollari. Grazie ai progetti legati al Piano, nel 2020 350 mila persone hanno avuto accesso ad acqua sicura, 929 mila persone hanno ricevuto assistenza alimentare e sono state forniti 967 mila consulti medici sussidiati. Inoltre, più di 400 mila bambini siriani e libanesi sono stati iscritti in scuole e 100 mila persone hanno avuto accesso ad assistenza legale e servizi contro la violenza sessuale e di genere. (segue) (Res)