Libano: lanciato aggiornamento annuale del Piano di risposta crisi 2017-2021 (2)

- Tra il 2015 e il 2019, la risposta concertata del governo, dei partner internazionali e della società civile libanese ha impedito un forte declino dei livelli di vulnerabilità socio-economica per gli sfollati siriani. Al tempo stesso, il sostegno alle istituzioni pubbliche libanesi per migliorare l’accesso della popolazione a servizi di base è aumentato continuamente, da 171,5 milioni di dollari nel 2015 a 245,4 milioni di dollari nel 2019. Tuttavia, i bisogni del Paese sono aumentati drammaticamente, esacerbati dalle varie crisi che hanno colpito il Libano, incluso il collasso economico, la pandemia di Covid-19 e le devastanti esplosioni del porto di Beirut del 4 agosto 2020. Dieci anni dopo l’inizio della crisi siriana, il bisogno di assistenza e protezione per i rifugiati aumenta costantemente, come anche quello di tutte le comunità in Libano. Attualmente il 91 per cento delle famiglie siriane vive sotto la soglia di povertà, a meno di 3,84 dollari al giorno, e vive in condizioni di povertà anche – si ritiene – il 55 per cento dei libanesi. Con l’aumento della vulnerabilità delle famiglie, crescono anche le tensioni fra e dentro le comunità, a causa della competizione relativa a risorse e servizi, mentre la popolazione fatica a soddisfare i bisogni essenziali. (segue) (Res)